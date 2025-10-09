Biblioteca Transcol alcança 10 mil empréstimos e consolida volta aos terminais

Em apenas 90 dias desde a retomada das atividades, a Biblioteca Transcol atingiu a marca de 10 mil empréstimos de livros e 6,3 mil leitores cadastrados. O resultado reforça o sucesso do retorno do projeto, que se consolida como um espaço aberto à leitura, à cultura e aos encontros nos terminais de integração da Grande Vitória.

A nova fase da Biblioteca Transcol começou com uma série de nove reinaugurações realizadas entre julho e outubro deste ano. As unidades reabertas estão localizadas nos terminais de Jardim América (15/7), Laranjeiras (25/7), Vila Velha (1/8), Carapina (8/8), Campo Grande (15/8), Jacaraípe (22/8), São Torquato (29/8), Itaparica (19/9) e Itacibá (3/10).

Com estantes renovadas e um novo modelo de atendimento, os módulos voltaram a oferecer gratuitamente empréstimos e devoluções de livros, e acesso à internet aproximando novamente a população do universo da leitura. Cada terminal conta com um acervo de mil livros.

“O retorno da Biblioteca Transcol aos terminais tem mostrado que o interesse pela leitura está vivo. Em pouco tempo, ultrapassamos 10 mil empréstimos e contribuímos para formar uma nova geração de leitores que vê o livro como parte do seu cotidiano”, destaca a gerente de Livro e Leitura da Secult, Ana Laura Nahas.

Mais lidos

Entre os títulos mais procurados pelos leitores, figuram sucessos contemporâneos e clássicos da literatura nacional e internacional, como “A empregada”, de Freida McFadden, “Melhor do que nos filmes”, de Lynn Painter, “A biblioteca da meia-noite”, de Matt Haig, “A hipótese do amor”, de Ali Hazelwood, “É assim que acaba”, de Colleen Hoover, “Não é como nos filmes”, de Lynn Painter, “A hora da estrela”, de Clarice Lispector, “A paciente silenciosa”, de Alex Michaelides, “Verity”, de Colleen Hoover, “Lady Killers”, de Tori Telfer, “Nunca minta”, de Freida McFadden, “Jantar secreto”, de Raphael Montes, “Quarta asa”, de Rebecca Yarros, “As coisas que você só vê quando desacelera”, de Haemin Sunim e “Ainda estou aqui”, de Marcelo Rubens Paiva.

O projeto Biblioteca Transcol é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult) e da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), em parceria com a OSC Universidade para Todos, selecionada por chamamento público, apoio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura (MinC).

