Biblioteca Pública do Espírito Santo recebe doação de mangás pelo Consulado Japonês

A Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES) recebeu uma doação de 792 exemplares de mangás, os quadrinhos típicos do Japão, de gêneros variados, com o objetivo de estimular e aumentar o interesse dos usuários da biblioteca pela cultura japonesa. A ação é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult); a Fundação Japão, órgão ligado ao Ministério de Relações Exteriores japonês; e o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira (08), uma comitiva do Consulado japonês esteve no Estado para acompanhar a entrega dos exemplares que farão parte do acervo da BPES. Eles foram recebidos pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, em Vitória. Participaram do encontro, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha; o cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba; e o representante da Fundação Japão em São Paulo, Masaru Susaki.

O objetivo deste projeto de doação de livros em formato mangá é tornar a cultura japonesa disponível para mais pessoas no Brasil. Os interessados em conhecer os títulos podem visitar a Biblioteca Pública e mergulhar no universo dos mangás. Os livros ficarão disponíveis para leitura somente nas instalações da BPES.

“Estamos recebendo um acervo importante da cultura japonesa. Os brasileiros têm muita admiração pelos japoneses e sua cultura milenar. Um povo que enfrentou muitas dificuldades na história e sempre venceram com muita elegância, educação, cultura e respeito. Valorizam o ambiente familiar e respeitam a natureza. Quando recebemos esses mangás, nós damos oportunidade aos descendentes de japoneses e aos jovens capixabas de desfrutar um pouco mais da cultura japonesa, estreitando ainda mais nossa relação. Que essa parceria que estamos consolidando hoje se estenda para outras áreas”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O secretário da Cultura lembrou que essa é a terceira vez que uma comitiva do Consulado japonês vem ao Estado em viagens que inclui a visitação a diversos espaços culturais. “A partir disso, temos estruturado outras parcerias que visam aproximar os dois países. Agora, a Biblioteca Pública passa a ter um setor exclusivo dedicado aos mangás com títulos diversos. De uma forma geral, os mangás estimulam a leitura para o público jovem, além de aproximar a cultura oriental com a ocidental. Para além dessa parceria, temos conversado sobre a itinerância de exposições de arte”, completou Fabricio Noronha.

Masaru Susaki explicou que a Fundação Japão tem o objetivo de firmar relações e vínculos com administrações do mundo todo a fim de levar a cultura japonesa para outros países, como uma espécie de intercâmbio artístico. “Introduzimos nossa cultura para os brasileiros por meio das artes cênicas, música, literatura, exposições de arte tradicionais e contemporâneas e os mangás. Apenas oito bibliotecas estatais no Brasil contam com este acervo de títulos”, disse.

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, participou da solenidade e enalteceu esse processo de troca entre culturas diferentes que resulta em afinidades e aproximação entre as diversas sociedades e nações. “O Espírito Santo é essa terra acolhedora e quando temos oportunidade de estar próximos a uma cultura diferente, como a japonesa, percebemos que isso faz bem aos nossos jovens. O Japão é um exemplo de força de vontade e nós, do Governo do Espírito Santo, agradecemos as doações e toda bagagem que será repassada”, discursou.

A gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Marcelle Queiroz, declarou que a biblioteca fica muito honrada em receber uma doação de títulos tão diversos. “Os mangás são destinados para públicos de todos os gostos e idades. Ficamos muito felizes com essa doação e com a expectativa de atrair um público cativo desse tipo de acervo, de leitores de HQ e mangás”, observou.

Serviço:

Biblioteca Pública do Espírito Santo

Endereço: Avenida João Batista Parra, 165, bairro Praia do Suá – Vitória

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Contatos e redes sociais:

elefone/WhatsApp: (27) 3137-9351

E-mail: [email protected]

Facebook: Biblioteca Pública do Espírito Santo

Instagram: @bibliotecas.es

