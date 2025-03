Biblioteca Itinerante da Rebio Duas Bocas retoma atividades e leva leitura a estudantes do entorno

A Biblioteca Itinerante, realizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), retomou as atividades na Reserva Biológica de Duas Bocas (Rebio) neste mês, promovendo o incentivo à leitura e à educação ambiental para crianças da região. Neste mês, Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cachoeirinha recebeu pela terceira vez o projeto, beneficiando agora 14 alunos.

A retomada contou com a apresentação do baú de livros para as crianças, proporcionando um momento de descoberta e interação com diversas histórias, com de pinturas de máscaras temáticas da fauna presente na reserva, como a onça-parda. Além da EMEF Cachoeirinha, a EMEF Aila Paiva Lube e a Escola do Campo e Estação de Ciências (ECECTI) Margarete Cruz Pereira e seu anexo participarão da iniciativa ao longo do ano.

A monitora ambiental da Rebio, Laisa Liphaus, destacou a importância da iniciativa. “A Biblioteca Itinerante é uma oportunidade para despertar o interesse pela leitura e pelo meio ambiente nas crianças. Queremos que elas vejam os livros como portas para o conhecimento e sintam-se inspiradas a cuidar da natureza ao seu redor”, afirmou.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591 / (27) 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: GOVERNO ES