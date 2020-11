Marcelo de Assis Bibi Saboia estreia novo EP “ET Que Sente”

A jovem e talentosa cantora Bibi Saboia lançou nesta sexta-feira (6), o seu novo EP ET Que Sente , que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music e conta com cinco canções: Vê Se Não Some, Eu Quero Existir, Pq Eu Te Amo, Uma Gota no Oceano e Pra Não Dizer – esta que conta com um lyric video lançado em junho deste ano no canal oficial da gravadora no YouTube.

Bibi Saboia tem uma marca registrada na concepção de seus trabalhos: ela pensa, discute e celebra a vida em suas canções, que conecta o ouvinte ao seu mundo. É esse apelo romântico de mostrar a leveza da vida que dá forma ao seu trabalho. E essa conexão a esse mundo chamado Música está em seu DNA: seu pai, Tom Saboia , é um dos grandes nomes da produção musical brasileira.

Em ET Que Sente , a artista de 17 anos que reside atual na Flórida (EUA) cria a narrativa do existencial em canções como Eu Quero Existir e Uma Gota no Oceano até o ávido romance impresso nas construções melódicas de Vê Se Não Some, Pra Não Dizer e Pq Eu Te Amo . Elementos eletrônicos dialogam com sons orgânicos de violão e cordas, mostrando a cada dia que sua maturidade segue em evolução.

Confira abaixo o novo EP de Bibi Saboia e o lyric video de Pra Não Dizer :