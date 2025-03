Bianca Bin toma café da tarde com Lima Duarte: ‘Um brinde ao aqui e agora’

Bianca e Sergio tem um sítio em Idaiatuba, interior de São Paulo, na mesma região do sítio de Lima, que foi comprado com a ajuda do veterano, de quem eles ficaram muito próximos durante as gravações da novela O outro lado do paraíso, em 2017.

“Domingo🍷”, escreveu ela, “Que bela companhia para um café da tarde, né Bibi.”, escreveu um. “Que privilégio maravilhoso!! Passar uma tarde de conversa com este homem”,disse outra. Confira: