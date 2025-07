Bianca Biancardi curte dia com Mavie sem a mãe da menina: ‘Dia de salão e passeio’

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi e cunhada de Neymar, encantou os seguidores ao compartilhar momentos fofos com a sobrinha Mavie, de 1 ano e 8 meses. Na noite desta segunda-feira (28), Bianca postou nos Stories do Instagram fotos da pequena fantasiada de Branca de Neve. “Não basta ser tia, tem que ir na casa do vizinho tirar foto com a branca de neve kkk”, brincou.

Além da fantasia, Bianca dividiu detalhes do dia especial que teve com Mavie, que incluiu uma ida ao cinema pela primeira vez, passeio no shopping e até um momento no salão de beleza. “Fomos passear com a nossa pequena sem a mamãe. Cinema pela primeira vez! Pintamos o cabelo de rosa e as unhas de azul”, contou a tia coruja.

O registro da brincadeira e da diversão rendeu muitos comentários de seguidores encantados com a fofura e o dia cheio de novidades da pequena Mavie. Confira cliques abaixo: