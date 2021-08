Instagram Bianca Andrade sobre gravidez vazada: ‘Deveria ser crime’





A influenciadora Bianca Andrade lançou seu documentário “Mãe na Real” nesta segunda-feira (30) sobre as questões que abordaram sua gravidez, em seu canal no YouTube.





NO primeiro episódio da produção ela falou sobre sua relação com o companheiro, Fred, e relembrou o processo de gravidez, decisão e descoberta.

Bianda ainda desabafou sobre o vazamento de sua gestação, que também aconteceu com a apresentadora Vivian Amorim. “Vivian, minha amiga, deu uma entrevista falando que a dela também vazou. O que é um absurdo! Isso me dá um pouco de raiva. Deveria ser crime isso. É a vida de um bebê que tá em risco. Quando a mulher está nessa fase do início, além de ser um momento dela, que ela deveria ter esse direito de contar, é a vida do bebê porque muitas mulheres sofrem aborto nessa fase”, afirmou.

A empresária também pediu para os fãs não proparagem notícias não autorizadas. “Não consumam esse tipo de conteúdo. Isso não é brincadeira, não é notícia. Isso é vida!”, concluiu.