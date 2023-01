Reprodução/Instagram Bianca Andrade publica fotos combinando look com o filho

Bianca Andrade encantou os fãs nesta segunda-feira (23) ao publicar cliques com o look combinando com o do filho, Cris, de um ano e meio.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

A influenciadora usou um look all black, com um cropped preto e calça e jaqueta de couro, bota de salto e óculos escuros. Para o bebê, a escolha foi uma camiseta e uma calça preta, além de um coturno e claro, jaqueta de couro para combinar com a mamãe.

Boca Rosa também postou um registro ao lado do amigo e produtor Miguel Oliveira. Na legenda, ela escreveu “Minha família nada tradicional (e muito feliz) brasileira”.

Cris é fruto do relacionamento de Bianca com o youtuber Fred, do Desimpedidos, que atualmente está no elenco do BBB 23.





Fonte: IG Mulher