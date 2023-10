Bianca Andrade muda visual para aniversário e nova fase profissional

Divulgação Bianca Andrade muda visual para comemorar aniversário e nova fase profissional

Bianca Andrade completa 29 anos no próximo domingo (15). Para celebrar o novo ciclo e também uma nova fase em sua vida profissional, a influenciadora e empresária mudou o visual e está com novos cabelos.

Sempre antenada nas tendências, ela deixou as madeixas da mesma forma em que estavam no início do seu canal no YouTube, 12 anos atrás: a técnica escolhida foi a californiana, que deixa as pontas dos cabelos mais iluminadas e foi um hit dos anos 2000 e 2010.

Sobre a transformação, Bianca dispara: “Ciclo novo, cabelo novo pra dar sorte! Minha sonhada californiana, que fiz na época em que estreei o canal, há 12 anos. Vem, dia 15! Vem, 29 anos! Vem, nova fase BOCA ROSA!”.

Recentemente, a musa, que detém a marca Boca Rosa Beauty , anunciou o fim de sua parceria com a Payot. A partir de 2024, ela inicia uma fase solo na empresa.

