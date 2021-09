Instagram Bianca Andrade mostra primeiro banho do filho em ofurô e se derrete na web





A influenciadora Bianca Andrade mostrou o primeiro banho do filho, Cris, no ofurô nesta sexta-feira (3) e encantou a web.





Em seu perfil do Instagram, a mamãe do momento compartilhou registros fofíssimos do pequeno durante o banho.

“Primeiro banho do Cris no ofurô dele. MAMAIN NUM GUENTA NAUMMMM”, se derreteu na legenda. Nos comentários, os fãs da família ficaram apaixonados. “Neném mais lindo”, afirmou uma seguidora. “Lindo demais”, disse outra. “Vou explodir de amor”, completou mais uma.