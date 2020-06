Bianca Andrade está morando em casa de 650 m²

O diretor de vários sucessos do cinema, Joel Schumacher, morreu nesta segunda-feira (22), aos 80 anos , por causa de um câncer. Para homenageá-lo, o iG Gente elaborou uma seleção com os melhores filmes do cineasta.

10. “Em Má Companhia”, 2002





Este filme reproduz a clássica história de uma dupla de detetives improvável. Um é um experiente agente da CIA, vivido pelo vencedor do Oscar Anthony Hopkins. O outro, é o irmão gêmeo de um agente que morreu em serviço, interpretado pelo humorista Chris Rock.

9. “O Fantasma da Ópera”, 2004



A versão de Schumacher para este clássico da Braadway não agradou os críticos, mas apresenta uma bela construção estética e boas atuações do elenco encabeçado por Gerard Butler e Emmy Rossum. No filme, o Fantasma, em seu esconderijo em baixo de uma casa de ópera em Paris, no Século 19, planeja uma forma de se aproximar da vocalista Christine Daae.

8. “Ninguém é Perfeito”, 1999





Dois gênios da atuação encabeçam este elenco: Robert DeNiro e Philip Seymour Hoffman. DeNiro é um ex-guarda de segurança que sofre um AVC e começa um tratamento numa clínica de recuperação com aulas de canto. É aí que surge o personagem de Hoffman, um instrutor vocal homosexuale drag queen.

7. “Número 23”, 2007





Você nunca viu Jim Carey assim. Este thriller é para quem gosta de tomar uns sustos. Nele, Carey vive um homem que encontra um livro obscuro e se convence de que o livro é baseado em sua vida. Para o seu desespero, ele descobre ainda que graves consequências estão guardadas para o principal personagem da obra.

6. “Batman e Robin”, 1997





Este filme da franquia Batman é o mais “infantil” de todos. Com George Clooney no papel principal e Uma Thurman como Era Venenosa e Arnold Schwarzenegger como vilão, o filme virou um sucesso com seus bonecos de ação e ainda foi um sucesso de bilheteria.

5. “Por um Fio”, 2002





Com Colin Farrell no papel principal, este thriller é capaz de prender o espectador com um único telefonema. Esta é a história de “Por Um Fio”, que se passa no interior e nos arredores de uma cabine telefônica na cidade de Nova York.

4. “Batman Eternamente”, 1995





Um dos mais celebrados filmes da franquia Batman, este longa traz a visão cartoon de Joel Schumacher em sua perfeição. O vilão Duas Caras, vivido por Tommy Lee Jones, e o Charada de Jim Carey são pontos altos. O filme ainda tem Val Kilmer no papel principal e Nicole Kidman como uma psicóloga especialista em duplas personalidades.

3. “Garotos Perdidos”, 1987





Esse clássico dos anos 80 conta a história de dois irmãos adolescentes que se mudam com a sua mãe para uma pequena cidade no norte da Califórnia e descobrem uma gangue local de vampiros. O elenco é pura nostalgia, com Dianne Weist, Corey Haim, Jason Patric, Kiefer Sutherland e Corey Feldman.

2. “Um Dia de Fúria”, 1993





Com Michael Douglas, Robert Duvall e Barbara Hershey, o filme conta a história de um policial que tenta deter o acesso de fúria de um homem de meia-idade, que está desempregado, em processo de divórcio e promete causar tumulto no meio de um engarrafamento em Los Angeles.

1. “O Cliente”, 1994





Este thriller sobre um menino que corre risco de vida depois de acidentalmente testemunhar a morte de um político é um dos maiores sucessos da carreira de Joel Schumacher. O filme brilhou nas bilheterias e garantiu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante para Susan Sarandon.