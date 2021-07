Bianca Andrade e Fred curtem primeira noite a sós após nascimento do filho

Reprodução/Instagram Bianca Andrade e Fred curtem noites a sós

Bianca Andrade e Fred, do canal Desimpedidos, puderam curtir uma noite a dois na última sexta-feira (23). Cris, o filho de casal de influenciadores, nasceu no último dia 16 e, pouco mais de uma semana após o parto, os papais puderam curtir a primeira noite a sós.

“Primeira noite dos papais e primeira noite do Cris com a vovó”, escreveu Fred na legenda de uma publicação no Instagram. O youtuber postou uma foto dele e de Boca Rosa arrumados para sair e no Stories mostrou um pouco de como foi a noite ao lado da ex-BBB.

A primeira fugidinha de Fred e Bianca Andrade não foi bem uma noitada. Os dois foram apena a um restaurante japonês e voltaram para casa cedo. Durante o jogo de vôlei masculino do Brasil nas Olimpíadas, o influenciador publicou fotos e vídeos já deitado na cama de pijama e com o pequeno Cris no colo dele.