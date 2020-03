Bianca Andrade confirma término com Diogo Melim: “Seguimos amigos”

Os boatos do fim do relacionamento de Bianca Andrade , a Boca Rosa, com o músico Diogo Melim estavam certos. Após as polêmicas envolvendo alguns acontecimentos do BBB 20, os dois confirmaram que não estão mais juntos, mas garantem que está tudo bem e continuam amigos.

O relacionamento de Bianca Andrade e Diogo Melim ficou ameaçado após alguns acontecimentos no BBB 20

Em clima descontraído e tom de risada, Bianca apareceu nos stories do Instagram ao lado do cantor para fazer o anúncio. “Estou aqui com Diogo, meu amigo, que terminou comigo”, falou. “Terminamos juntos, numa conversa madura”, completou Diogo.

Bianca rebateu: “Não, não, você quis terminar comigo, assume pelo menos. Mas a gente não se odeia”. “Jamais conseguiria te odiar”, respondeu o músico.

Boca Rosa fez questão de afirmar que os dois estão bem e que a amizade continua, como sempre foi. “A gente não namora, porém não se odeia”, concluiu Bianca. Os dois também acrescentam que anunciaram dessa forma, pois gostariam de dar uma satisfação aos fãs.

Bianca e Diogo fizeram alguns vídeos nos stories do Instagram para anunciar o fim do namoro aos fãs

Ainda em clima de descontração, a ex-sister perguntou se Diogo vai continuar seguindo ela nas redes sociais e curtindo suas fotos. Ele responde que sim, afinal admira o trabalho dela.

Entenda a polêmica

O namoro de Bianca Andrade com Diogo Melim ficou ameaçado após atitudes da empresária no BBB 20 . Na festa “Guerra e Paz”, o clima de paquera entre a influenciadora e o brother Guilherme foi forte e, apesar de ele estar em um relacionamento com Gabi, seguiu até ela sair do jogo.

Desde então, o músico havia apagado todas as fotos com Bianca do Instagram e evitado comentar sobre o namoro e a participação dela no programa.