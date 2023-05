Bianca Andrade, a Boca Rosa, doa 70% do seu closet

Reprodução/Instagram Boca Rosa se desfaz de 70% do closet

Bianca Andrade surpreendeu seus seguidores ao revelar em um vídeo no seu canal do YouTube que doou 70% do seu closet. Ela explica que é uma pessoa muito diferente da Boca Rosa, que é adepta de um estilo mais básico.

“Não sou minimalista por conta da Boca Rosa. Meu trabalho exige investimento na minha imagem, mas também penso na minha saúde mental. Quanto menos coisas você tem, menos confusão mental você enfrenta, o que te deixa mais leve”.

Ela relata que o baby Cris tem sido uma motivação para o desapego, ela quer ensinar a ele quer ensinar a ele desde cedo a ficar com o que realmente ama.

“A ideia é fazer com que ele entenda desde cedo o conceito de escolher com consciência e compartilhar com quem precisa. Assim, outras crianças também poderão ser felizes com essas roupas”.

Fonte: Mulher