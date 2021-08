Bial é criticado por sugerir violência contra mulher no BBB 2

Fernando Lopes Pedro Bial é criticado

Pedro Bial virou alvo de críticas na web após uma das falas enquanto apresentava o Big Brother Brasil 2 viralizar nas redes sociais. A segunda temporada do reality está sendo reapresentada no canal Viva. Em um discurso, ele normaliza uma possível agressão de um homem a Tina, que ficou famosa por bater panelas pelos corredores da casa.

“Se o Jeferson naquele momento tomasse uma atitude mais violenta, digamos assim, sabe quem ia dançar? Você! Você ia dançar, Tina, não o Jeferson, porque do jeito que você está provocando… Legítima defesa”, disse Bial a Tina, em uma das entradas ao vivo no Big Brother Brasil.

O comentário do apresentador da Globo foi feito após Tina ter gerado uma confusão na casa. Após o boné de Tina sumir, ela acusou os homens de terem feito isso, então, ela jogou as roupas dos brothers no chão e bateu panelas pela casa enquanto eles dormiam.

Alguns internautas usaram a narrativa de que o discurso ocorreu 19 anos atrás, época em que comentários do tipo eram mais recorrentes. Porém, alguns condenaram a ação de Pedro Bial. Veja alguns comentários:

pedro bial sempre foi um escroto. me lembro até hoje o tanto de hate que essa moça sofreu por causa da machaiada. https://t.co/qJcVpAe86v — luciana (@badgallulo) August 3, 2021





Meu Deus, tô vendo esse #bbbnoviva e tô assustada com o discurso do Bial pra cima da Tina. Um show de machismo! Nojo! — Prezada Eme 🌵 (@emebarbassa) August 2, 2021





Bial declarando pra Tina que se o Jeferson batesse nela seria legítima defesa 💀 A Globo teve sorte de não ter perdido a concessão depois dessa… #BBBNoVIVA — a 🅰dministraç🅰o aqui (não) é das melhores (@cjardelalves) August 2, 2021