Bezos e Branson vão ao espaço. Veja as diferenças entre as duas viagens

Blue Origin Foguete New Glenn

A corrida espacial tem seu mais novo capítulo neste domingo, quando o bilionário britânico Richard Branson , dono da Virgin Galactic, promete que estará a bordo da primeira viagem tripulada de sua empresa de turismo espacial à estratosfera terrestre. Ele sai na frente de Jeff Bezos , dono da Amazon, da Blue Origin e da maior fortuna do mundo, cujo voo ao espaço está previsto para o dia 20 deste mês.

Brandon viajará ao lado da astronauta-instrutora chefe da companha Beth Moses, do engenheiro de operações chefe Colin Bennett e da vice-presidente de assuntos de governança e pesquisa Sirisha Bandla. A nave será comandada pelos pilotos Dave Mackay e Michael Masucci.

Bezos, que acaba de deixar o comando da Amazon, deverá estar a bordo do lado do irmão Mark.

Quem quiser acompanhar a aventura de Branson, pode acessar o canal da Virgin Galactic no YouTube: o lançamento e a viagem serão transmitidos ao vivo, a partir das 10h (hora de Brasília).

A forma como os dois bilionários chegarão à estratosfera da Terra vai ser diferente. O método usado pela Virgin Galatic para levar Branson e a tripulação ao espaço começa com um avião acoplado à nave SpaceShip Two Unity. O avião de dupla fuselagem leva a espaçonave a uma altitude de cerca de 45 mil pés, onde será lançado. Após sua liberação, um piloto lança a nave ao espaço.

A Blue Origien usará um foguete reutilizável, o New Shepard, para chegar ao espaço. Após a decolagem, o foguete será separado do propulsor. A cápsula viajará acima da Linha Karman, uma fronteira imaginária a cerca de 62 milhas acima do nível do mar. Vai ser quando os passageiros poderão experimentar a ausência de gravidade e observar a curvatura da Terra.

Virgin Galactic e Blue Orign disputam os primeiros lugares na corrida pelo turismo espacial, que está próximo de atingir as viagens com passageiros, além de pilotos e copilotos. Nesta semana, Branson afirmou que não existe “corrida espacial”, mas, em entrevista à CNN, provocou o “rival” de maneira sutil ao dizer que “adoraria que Bezos visse seu voo”.

Por outro lado, Bob Smith, CEO da Blue Origin, alfinetou Branson, ao afirmar que o bilionário inglês poderia decolar primeiro, mas não chegaria tão alto no espaço, a nave VSS Unity, da Virgin Galactic, deve chegar a no máximo 89 mil metros de altura, enquanto que a cápsula da Blue Orign poderá alcançar 100 mil metros.

Interessados em participar de voos ao espaço, precisam ter alguns milhões no bolso. Além do leilão de lances milionários de Bezos para um lugar no voo da Blue Origin, passagens para voos na Virgin Galactic já chegaram a ser vendidas por US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão) há alguns anos.