Beyoncé veste marca brasileira em show da Renaissance Tour

Enquanto Beyoncé não vem ao Brasil, o Brasil vai até ela. É que a diva do pop usou um figurino assinado por uma marca brasileira durante um show da sua turnê, a Renaissance Tour, em Vancouver, no Canadá, na última segunda-feira (11).

Trata-se de um body com franjas e bordados prateados, cor que virou quase um símbolo da turnê mundial. A peça foi feita sob medida pela estilista brasileira Patricia Bonaldi, fundadora e diretora criativa da marca PatBO. Esta foi a primeira vez que Beyoncé veste a etiqueta. Segundo a marca, o figurino foi bordado à mão e levou 60 dias para ficar pronto.

Patricia Bonaldi comemorou o feito. “Meu coração parou. Hoje me faltam palavras para descrever a emoção e alegria por ter Beyoncé de PatBO! Uma peça feita sob medida e exclusiva para a turnê Renaissance Tour!”, disse ela.

Além de Beyoncé, a estilista já assinou looks de outras celebridades internacionais, como Camila Cabello e Jennifer Lopez.

PatBO também é a única marca brasileira no calendário oficial da semana de moda de Nova York, que se encerra nesta quarta-feira (13). No sábado, a grife apresentou sua coleção de Verão 24 nas passarelas do evento. Intitulada “Tropicalia”, a criação foi inspirada nos anos 1970 e valoriza o trabalho artesanal, como o bordado, e toda a estética tropical daquela década.

Além de PatBO, outra logo brasileira já havia pisado nos palcos da Renaissance Tour: a Schutz. A marca de calçados do Grupo Arezzo & Co foi responsável pelas botas que fazem parte do figurino da equipe de Beyoncé durante a turnê.

A escolha foi um modelo jeans over the knee (acima do joelho), que fez bastante sucesso nas lojas da Schutz nos Estados Unidos. A marca desenvolveu 42 pares do modelo, a serem usados pelos dançarinos da cantora.

