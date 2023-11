Beyoncé oferece bolsas para empreendedores negros e indígenas

Reprodução/TodayShow Beyonce oferece bolsas de R$25 mil para empreendedores negros e indígenas





A cantora Beyoncé é apoiadora do empreendedores negros e anunciou que seu programa de apoio aos empreendedores do mundo inteiro, inclusive o Brasil. Ela abriu as vagas de inscrição de bolsa de R$ 25 mil para empreendedores negros e indígenas, começando por São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.

A realização do projeto acontece por meio da BeyGOOD, sua ONG fundada em 2013 que apoia programas e pessoas marginalizadas na busca por melhores condições econômicas, oferecendo a elas bolsas de estudos, estágios e acesso a recursos de crescimento e estabilidade.

Em comunicado oficial, a ONG anuncia o programa no Brasil, após Beyoncé doar 1 milhão de dólares em apoio ao projeto. “Estamos entusiasmados com a continuação do apoio às cidades do Brasil. A Fundação BeyGOOD tem o orgulho de anunciar o apoio aos empreendedores brasileiros por meio de Subsídios para Microempreendedores administrados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento de Fornecedores Minoritários (NMSDC)”.

As inscrições estão abertas até o dia 6 de dezembro. Prestadores de serviços autônomos não podem participar, apenas microempreendedores e microempresas com mais de dois anos comprovados de mercado.

Fonte: Mulher