Beth Szafir “roda baiana” em hospital e deixa equipe chateada

Reprodução/Instagram Beth Szafir faz clima pesar em hospital

As equipes do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde estava internado o ator Luciano Szafir , estão bem chateadas com a postura da mãe do artista, Beth Szafir. Fontes da coluna que frequentaram o hospital no mesmo período em que Szafir esteve internado, contaram que a matriarca ‘rodou a baiana’ para conseguir a transferência do filho para o Hospital Copa Star, em Copacabana, o mesmo que tratou do ator Paulo Gustavo. Beth bateu pé dizendo que o filho seria melhor assistido no Copa Star e acabou deixando o clima pesado no Samaritano, uma vez que a unidade de saúde possui o mesmo suporte que o hospital da Zona Sul e poderia atender o ator tão bem quanto.

Szafir deu entrada no Samaritano em 22 de junho para tratar a Covid-19. Na última quarta-feira, precisou passar por uma cirurgia abdominal após o diagnóstico de diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino. Os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo). Antes da transferência o pai de Sasha estava no CTI vip da unidade intubado.