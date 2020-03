Berlusconi termina namoro com Francesca e já está em outra

O ex-primeiro-ministro da Itália , Silvio Berlusconi, de 83 anos, terminou o seu namoro com Francesca Pascale , de 34 anos, depois de um relacionamento de 12 anos. Segundo comunicado do partido Forza Itália (FI), o casal “continua sendo amigo”.

arrow-options Reprodução/Nicola Marfis Berlusconi e Francesca





O partido se manifestou após uma revista de fofocas ter publicado fotos do líder conservador com a deputada Marta Fascina , de 30 anos, na Suíça. “Depois do artigo da [revista] Diva e Donna , surgiram as costumeiras fofocas sobre o presidente Silvio Berlusconi e a senhora Francesca Pascale. Parece oportuno reafirmar que continua existindo uma relação de verdadeira e profunda amizade entre eles, mas que não há mais nenhuma relação sentimental ou de casal”, diz o comunicado.

Segundo Diva e Donna , Fascina já vive há alguns meses na mansão de Berlusconi em Arcore, nos arredores de Milão. Em resposta, Pascale afirmou que sempre desejará o bem do ex-namorado e disse, em tom de ironia: “Espero que [Berlusconi] encontre uma pessoa que tome conta dele como eu fiz. Causa-me simpatia ver uma deputada levar meu cachorrinho para passear, mas tudo bem”.

Berlusconi governou a Itália de 1994 a 1995, de 2001 a 2006 e de 2008 a 2011 e foi alvo de escândalos sexuais e financeiros. Em 2013, foi condenado a sete anos de prisão por pagar para transar com uma atriz de 17 anos. A condenação, no entanto, foi anulada mais tarde.

E as polêmicas envolvendo o ex-político não param por aí. Ele estaria sendo julgado também por fazer festas com mulheres e comprar o silêncio delas com dinheiro e presentes caros. Rumores circulavam na mídia de fofocas sobre o relacionamento de Berlusconi com Fascina, levando Pascale a dar uma entrevista à Novella 2000 , admitindo que ela estaria dormindo na casa de Berlusconi, mas apenas para estar disponível para trabalhar.

A mídia italiana havia relatado em 2014 que Pascale comprou um vestido de noiva para comemorar o divórcio de Berlusconi de sua segunda esposa, Veronica Lario .

Lario, que tem três filhos com Berlusconi , disse na época que ela não podia mais tolerar o fato de ele “se relacionar com menores”. Ela questionou o estado mental dele quando jogou a toalha depois de 19 anos de casamento.