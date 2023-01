Bento XVI: Vaticano abre visitação ao túmulo do papa emérito

Divulgação/Vatican News Fiéis prestam homenagens no velório de Bento XVI

O Vaticano reabriu neste domingo (8) as criptas da Basílica de São Pedro, onde está sepultado o papa emérito Bento XVI , para visitação do público.

Morto no dia 31 de dezembro, aos 95 anos de idade , Joseph Ratzinger está enterrado no mesmo túmulo que antes pertencia a São João Paulo II, cujo corpo foi levado para o altar de uma das capelas da basílica após sua beatificação, em 2011.

“É um dos papas mais importantes da história, é o meu papa, então era importante vir aqui”, disse Bernard, que viajou de Varsóvia, na Polônia, para rezar diante do túmulo de Bento XVI .

“Estamos aqui porque precisávamos sentir sua proximidade. Bento nos dá esperança”, reforçou Stefania, que chegou de Portogruaro, nos arredores de Veneza, com sua família. As criptas vaticanas foram reabertas às 9h (horário local), e os fiéis se colocam em fila para orar em frente à tumba de Ratzinger. A visitação ao local é gratuita.

Sepultamento

O papa emérito Bento XVI foi sepultado na última quinta-feira (5) , após três dias de velório aberto ao público. Sob a Praça São Pedro lotado, o papa Francisco celebrou o funeral do pontífice, morto no último dia 31 de dezembro, aos 95 anos .

Segundo a Gendarmaria do Vaticano, a cerimônia reuniu cerca de 50 mil fiéis e dezenas de autoridades políticas e religiosas, como o presidente da Itália, Sergio Mattarella, a premiê Giorgia Meloni e representantes das igrejas católicas orientais, do islã e do judaísmo.

Em 28 de dezembro, em meio às saudações aos fiéis no final de sua audiência geral, no Vaticano, o papa Francisco pediu orações a Bento XVI, afirmando que “ele estava muito doente”.

“Uma oração especial pelo Papa emérito Bento XVI, que no silêncio está sustentando a Igreja. Recordemos, ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor à Igreja até o fim”, disse o pontífice.

Apesar do discurso, Francisco não chegou a dar mais detalhes, mas as poucas palavras do papa sugeriram o delicado estado de saúde de Bento XVI.

Após a morte do papa emérito, Francisco se referiu a ele como “nobre e gentil” , em discurso na Basílica de São Pedro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo