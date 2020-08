Bento XVI está em condição “frágil” com infecção no rosto

Reprodução/Twitter Papa emérito Bento XVI

O papa emérito Bento XVI, 93 anos, está em uma condição “extremamente frágil” devido a uma infecção no rosto, informou nesta segunda-feira (3) a imprensa alemã.

Segundo o jornal Passauer Neue Presse, que cita o biógrafo de Joseph Ratzinger, Peter Seewald, o antecessor de Francisco tem erisipela, doença que provoca erupções vermelhas e dolorosas na pele. “Seu raciocínio e sua memória são velozes, mas sua voz é dificilmente audível no momento”, diz a matéria.

O problema teria se agravado após a morte do irmão de Bento XVI, Georg Ratzinger, 96, ocorrida no dia 1º de julho. Seewald relatou ter se encontrado com o papa emérito no último sábado (1º) para mostrar sua nova biografia e que ele apareceu “otimista, apesar da doença”.

Bento XVI chegou a visitar Georg, que também era padre, no fim de junho, em sua primeira viagem internacional desde que renunciou ao pontificado, em 2013. Após deixar o comando da Igreja Católica, Ratzinger vive de forma reclusa no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano.