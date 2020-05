Bentley de sete cores ganha concurso no meio da pandemia

Divulgação Triumph Scrambler James Bond eleva a sua já elevada personalidade a níveis de uma atiradora de elite

A Triumph acaba de anunciar o lançamento mundial da Scrambler 1200 Bond Edition. O modelo tem acabamento especial inspirado no filme “007 – Sem tempo para morrer” e é limitado a apenas 250 unidades. No Reino Unido, custa a partir de 18.500 libras, o equivalente a cerca de R$ 125 mil em conversão direta. No trailer do novo filme do espião, é possível ver cenas nas quais motos da marca montadora são utilizadas nas famosas perseguições. Por conta da pandemia, o filme foi adiado para estrear em novembro.

Para fazer a Bond Edition, a Triumph utilizou como base a topo de linha Scrambler 1200 XE , mas deu detalhes exclusivos para o modelo. Entre eles, logos 007 no escapamento e abaixo do painel, assento de couro estilizado inspirado na franquia, pintura inspirada nas motos do filme, numeração para cada uma das 250 unidades.

Apesar de seu estilo que remete às motos retrô com aptidão também para andar na terra, a Triumph Bond edition também traz um amplo pacote tecnológico. A moto conta com 6 modos de pilotagem, além de freios ABS e controle de tração. O sistema de freios, inclusive, tem ABS avançado com atuação também nas curvas. Seu motor, de 3 cilindros e 1.200 cc, é capaz de gerar 89 cv e 11,21 kgfm.

Entre outros equipamentos, a Triumph dispõe de painel TFT, ABS (com atuação em curvas), controle de tração, iluminação de LED, luz diurna de LED, embreagem assistida, chave presencial, manoplas aquecidas, controle de velocidade de cruzeiro e entrada USB. Além disso, o painel conta com um sistema de navegação desenvolvido pelo Google. Ele traz conectividade com aparelhos Android e iOS, onde um aplicativo da montadora pode ser baixado.