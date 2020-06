Beneficiários do auxílio emergencial podem comprar gás com cartão virtual

Agência Senado / Divulgação Caixa tem inovado nas formas de pagamento pelo cartão virtual do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal anunciou na quinta-feira (4) que os beneficiários do auxílio emergencial podem comprar botijões de gás com o cartão virtual do aplicativo Caixa Tem. Desde o dia 29 de maio, é possível fazer compras em lojas físicas com o app.

Leia

Saiba como usar o QR Code do auxílio emergencial

Refazer cadastro do auxílio aumenta chance de conseguir benefício

Bolsa Família: 700 mil beneficiários tiveram auxílio emergencial negado

“Milhões de comércios aceitam pagamento direto pelo aplicativo. O beneficiário pode ir a farmácias, supermercados, postos de gasolina e agora, também, adquirir botijões de gás”, explicou a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Thomé.

“Com o uso digital do auxílio emergencial evitamos filas e aglomerações. Não é preciso manusear dinheiro e ter contato direto nos comércios”, disse Thomé.

Veja como usar:

Reprodução Youtube Caixa Econômica Federal QR Code: Veja como usar o CaixaTem para fazer compras e pagar nas maquininhas das lojas físicas