Benefcios da ma: saiba mais sobre a fruta que combate doenas

Além de ser uma ótima opção para o lanche da tarde, por ser leve e bastante saborosa, a maçã esconde mais benefícios do que você pode imaginar. Ela é um ingrediente poderoso que faz muito bem para a saúde , prevenindo, até mesmo, doenças. Para saber mais sobre as vantagens dessa fruta tão popular, conversamos com as nutricionistas Fernanda Granja e Luana Vasconcelos – que listaram alguns motivos para você incluí-la na sua dieta hoje mesmo. Confira!

Conheça 10 benefícios poderosos da maçã

Controla a glicemia

Por conter uma boa quantia de fibras em sua composição, em especial a pectina, que auxilia no processo de absorção da glicose, um dos benefícios da fruta é ajudar no controle e a prevenção do diabetes.

Tem ação anticancerígena

As propriedades antioxidantes da maçã auxiliam no combate aos radicais livres, que são substâncias nocivas liberadas no organismo pelo resultado do processo de respiração celular. Em excesso, elas podem prejudicar a saúde das células, favorecendo o surgimento de tumores .

Regula o intestino

As fibras entram em ação novamente como um dos benefícios da maçã. “As do tipo solúveis provocam reações de fermentação, produzindo altas concentrações de substâncias específicas que, no intestino, funcionam como fontes de energia para a mucosa do órgão e agentes protetores de vários problemas (como diarreia, inflamações intestinais e câncer de cólon)”, esclarece a nutricionista Luana Vasconcelos.

Afasta a osteoporose

Por conta de um flavonoide específico, o floridzina, os ossos se mantêm protegidos por mais tempo quando consumimos maçã com regularidade. Uma pesquisa feita com mulheres no período da menopausa mostrou que a densidade óssea aumentou com o consumo frequente da fruta.

Blinda o coração

A boa quantidade de potássio presente na maçã é muito importante para que a pressão arterial se mantenha nos níveis ideais. E, com esse controle estabilizado, o coração trabalha bem melhor.

Combate a obesidade

Se você está de dieta, aqui está mais uma razão para consumir maçã. Em 100 gramas da fruta existem apenas 56 calorias. Muito pouco, né? Sem falar que ela é rica em fibras, que aumentam a saciedade e ainda ajudam no funcionamento do intestino.

Aumenta a imunidade

Por conter uma variedade incrível de vitaminas, como a C e as do complexo B, a maçã colabora no combate aos vírus e bactérias, ajudando a fortalecer a imunidade e nos protegendo de diversas doenças.

Protege a saúde bucal

A fruta conta com o poder de estimular a produção de saliva durante a mastigação. Essa ação acaba reduzindo os níveis de bactérias presentes na boca e, por isso, o risco de desenvolver cáries e outros problemas nos dentes é menor.

Previne o Alzheimer e o Parkinson

A polpa da maçã ainda é rica em mais uma substância fundamental para o bom funcionamento do cérebro: a quercetina. “Segundo estudos realizados no Instituto Salk, nos Estados Unidos, esse fitoquímico favorece o amadurecimento das células nervosas e estimula mecanismos cerebrais associados à memória “, explica a nutricionista Fernanda Granja.

Diminui o colesterol ruim (LDL)

Durante a digestão, a pectina absorve parte das gorduras e dos açúcares ingeridos na alimentação, eliminando-os do organismo e prevenindo o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e colesterol alto. Está esperando o que para inserir a maçã no seu cardápio?

Consultoria: Fernanda Granja e Luana Vasconcelos, nutricionistas | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha