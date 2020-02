Benedita da Silva será candidata à vice de Freixo no Rio de Janeiro

De acordo com informações do colunista Sidney Rezende , duas chapas, uma do Rio de Janeiro e outra de Maricá, definiram os nomes que ocuparão o posto de vice na eleição deste ano. A deputada federal Benedita da Silva (PT) será a vice de Marcelo Freixo (PSOL).

arrow-options Gabriela Korossy/ Câmara dos Deputados – 17.11.14 Benedita da Silva, deputada federal





No ano passado ela já havia sido sondada, mas foi rejeitada, já que o PSOL e o PT esperavam trazer o PDT para a aliança. Como o presidente Carlos Lupi (PDT) não abriu mão de Martha Rocha na cabeça da chapa, a ideia foi por água abaixo.

No começo do ano, o PT nacional pressionou em favor do nome de Benedita , mas a indicação foi rejeitada novamente. O argumento, dessa vez, era que o nome dela poderá ser alvo de opositores. Antes do carnaval, no entanto, a ideia voltou a ganhar corpo e o a decisão foi tomada. A ex-governadora será mesmo o nome que comporá a chapa chamada “união das esquerdas”.

Para o vereador psolista Renato Cinco, segundo o colunista, “a aliança com os petistas deixa o PSOL sem ter o que falar, pois o principal adversário, o Eduardo Paes, corresponsável pela crise da cidade, governou em aliança bastante festejada e comentada com o PT.

Em Maricá, a deputada estadual Rosangela Zeidan ( PT ), casada com o ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá, será a vice do favorito Fabiano Horta.