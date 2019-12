Bênção aérea! Padre usa avião para derramar 100 galões de água benta em cidade

arrow-options Reprodução/Diocese de Lafaiete Após aprovação do padre, avião despejou o conteúdo sobre toda a cidade americana

Um padre do estado norte-americano da Louisiana usou um pequeno avião para espalhar quase 380 litros de água benta em toda a comunidade de Cow Island, 45 quilômetros a sudoeste da cidade de Lafayette.

De acordo com o jornal “Independent”, a ideia foi do missionário Eryn Detraz, que vive atualmente em Ohio. A proposta foi aceita pelo padre Matthew Barzare, que abençoou a água antes de carregá-la no pequeno avião, geralmente usado para espalhar fertilizantes ou pesticidas nas lavouras.

De acordo com Barzare, o objetivo da ação foi para “enviar a benção para uma área mais ampla”. O religioso ainda revelou que instruiu o piloto da aeronave a jogar água benta em igrejas, escolas, supermercados e pontos de encontro da comunidade.

