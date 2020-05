Bem avaliada, Globo oferece quadro fixo a Thelma no “É de Casa”

A participação de Thelma no ” BBB 20 ” continua rendendo bons frutos para a anestesista. Além de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality, a médica também integrará o elenco do “É de Casa” com um quadro sobre saúde.

Reprodução/Instagram Thelma Assis





O novo trabalho de Thelma já começou no último sábado (16), onde entrevistou colegas de profissão que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus . No quadro, a anestesista abordou os dramas sofridos pelos profissionais da saúde nos hospitais.

Embora tenha sido bem avaliada pela direção do programa e pelo público, a Globo disse que a participação da ex-BBB ainda está em caráter experimental e provisório. “A Thelma foi convidada a participar do É de Casa mostrando histórias de pacientes e médicos em hospitais públicos durante a pandemia, como ocorreu no último sábado. A participação da médica está prevista nos próximos programas”, disse a emissora ao site Notícias da TV .