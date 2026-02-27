Belo surge em clique raro com a neta Alice e se declara para a menina: ‘Meu amorzinho’

O cantor Belo, de 52 anos, fez uma rara aparição ao lado da neta, Alice, e encantou os seguidores nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, o artista publicou uma selfie com a menina e se derreteu na legenda: “Meu amorzinho”, acompanhado de emojis de coração em chamas, deixando claro o carinho pela pequena.

Alice tem nove anos e é filha de Ingrid Vieira, de 24, uma das herdeiras do pagodeiro. Discreto quando o assunto é família, Belo mostrou seu lado vovô coruja ao compartilhar o momento especial com a neta, arrancando reações dos fãs.

Além de Ingrid, o cantor também é pai de Paulo Arthur, Paula Cristina e Isadora Vieira, sua caçula. Ele já viveu relacionamentos conhecidos com Viviane Araujo e Gracyanne Barbosa, com quem não teve filhos, e atualmente namora Rayane Figliuzzi, mantendo ainda uma relação próxima com o enteado, Zion.