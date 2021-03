Belo faz primeiro show após prisão com ingressos de quase R$ 2 mil

Reprodução Instagram Belo volta aos palcos após prisão

Belo já tem uma data para voltar aos palcos após a prisão por conta de um show em uma escola pública no Rio de Janeiro . O cantor irá se apresentar no próximo dia 20 no Espaço das Américas, casa de shows em São Paulo. O evento terá capacidade para 1520 pessoas. Segundo o estabelecimento, o show irá seguir os protocolos de segurança para a Covid-19.

O horário do show teve que ser adiantado por conta das medidas de restrição em São Paulo e a casa operará com capacidade reduzida. “Todas as demais exigências do protocolo vigente serão rigorosamente atendidas. A compra de ingressos das mesas de 04 lugares ou camarotes de 06 lugares deverá ser feita de forma fechada, onde as pessoas que poderão usar os ingresso devem ser do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente”, diz o estabelecimento.

A prisão de Belo, que ocorreu no dia 17 de fevereiro, foi justificada porque o cantor teria promovido uma aglomeração no show que realizou no Complexo da Maré e também por uma suposta associação com um traficante. O pagodeiro foi liberado após passar uma noite na cadeia.

Ao ser solto, Belo deu uma entrevista ao jornalista Leo Dias e chorou ao falar sobre a prisão . Ele justificou que estava fazendo shows porque é o trabalho dele e precisa desse dinheiro para sustentar a família.

“Se eu fiz aglomeração, eu peço desculpas. Graças a Deus eu tenho uma esposa que trabalha bastante na rede social, que ajuda muito na renda familiar, então, deu para dar uma segurada na pandemia, mas estamos no limite. Quando a gente sai para os shows é porque a gente precisa. A minha vida é cantar, agora cantar é crime? Se cantar agora é crime, minha vida acabou”, disse.