Belo e Gracyanne cobrados por serviços adultos de dois homens

A divida da diversão adulta com gostos extravagantes estaria no patamar de R$ 10 mil

N esta sexta-feira (06), o jornalista Erlan Bastos anunciou mais um “EM OFF”, em sua página no instagram. Nessa modalidade de post, o moço conta tudo, porém o nome do dono do babado, fica a cargo dos seguidores. E segundo eles se trata de Gracyanne Barbosa e Belo.