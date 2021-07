Reprodução: Alto Astral Belly mask: saiba mais sobre as máscaras utilizadas na barriga das grávidas

Com a variedade de produtos para a pele crescendo, o mercado está se expandindo cada vez mais e se adaptando de acordo com a demanda por cosméticos ligados ao famoso skincare . A última da vez são as máscaras para a barriga . É isso mesmo, as sheet masks – máscaras de papéis descartáveis – conquistaram o rosto das apaixonadas por cuidados com a derma, e, de quebra, o ventre das grávidas !

Quem desenvolveu a chamada belly mask foi a marca norte-americana Hatch , especializada em cosméticos para grávidas. Inclusive, a atriz Jenna Dewan (40), no último semestre da gestação do seu filho, não resistiu e aderiu ao método, compartilhando o momento em seu Instagram.

Porém, se você acha que pode usar apenas durante a gravidez, está enganada! É possível, sim, aproveitar seus benefícios hidratantes, que, segundo a marca, auxiliam na prevenção e suavização de estrias no pós-parto para minimizar as cicatrizes causadas pela cesárea.

No site, a empresa explica também que a máscara ajuda a reduzir inchaços e estrias, visto que os principais ingredientes são aloe vera (a famosa babosa ) e própolis, ambos auxiliam na vermelhidão e na hidratação da pele.

A bioquímica e cosmetologista Heloisa Olivan assina embaixo em relação aos benefícios que o produto oferece. “Além de possuir em sua composição ingredientes hidratantes e regeneradores da pele, a aplicação diretamente na derma faz um processo de oclusão, com o objetivo de diminuir a perda de água e aumentar ainda mais a hidratação da pele”, explica.

E lembre-se: uma pele mais hidratada é também uma pele mais elástica e menos suscetível às marcas geradas pelo estiramento durante e após o parto .

Você viu?

De acordo com Olivan, os ingredientes que compõem a máscara são seguros e não costumam apresentar reações para as futuras mamães. No entanto, a sensibilidade cutânea difere de pessoa para pessoa. “Recomendo fazer um pequeno teste de contato antes de aplicar para assegurar que não existe incompatibilidade com os componentes da formulação”, sugere a profissional.

A máscara não chegou no Brasil, e agora?

O cosmético ainda não chegou ao Brasil, mas com toda a repercussão pelos internautas, deve chegar em território nacional muito em breve. Porém, enquanto não chega, a especialista explica como evitar estrias na gravidez. “Optar por óleo de maracujá , amêndoas doces, gergelim, jojoba, gérmen de trigo, semente de uva, castanha do Pará, rosa-mosqueta e macadâmia são algumas das opções que a gestante pode escolher”, diz.

A cosmetóloga ainda clarifica que ingredientes naturais são as melhores opções para cuidar da pele em casa e manter as estrias longe do barrigão. Além de muito eficientes, o custo dos óleos vegetais é acessível e dificilmente geram reações de hipersensibilidade. Porém, vale consultar o seu médico antes de passar algum desses ingredientes na pele.

Por fim, Olivan também explica que banhos muito quentes são vilões da hidratação da pele. “Outra dica é utilizar roupas de algodão, pois o tecido sintético pode provocar dermatite em algumas pacientes e favorecer o aparecimento das estrias”, esclarece.

Fonte: Heloisa Olivan, bioquímica e cosmetologista do Instituto Olivan.