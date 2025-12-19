Bella Longuinho mostra resultado de procedimento estético nos glúteos

Bella Longuinho, de 23 anos, exibiu nesta quinta-feira (18), o resultado de um procedimento estético nos glúteos. A influenciadora aplicou ácido hialurônico para dar formato de “coração” ao bumbum, pensando no uso de biquíni nas festas de fim de ano.

“Vou pro Rio, vou usar biquíni, então queria que o bumbum estivesse bem empinado”, disse nos Stories. Ao ver o resultado, comemorou estar pronta para o Réveillon. Há cerca de um mês, ela também compartilhou imagens do antes e depois da transição de gênero.

O processo teve início no começo de 2025 e incluiu a cirurgia de redesignação sexual, realizada na Tailândia. Durante a transição, Bella passou por outros procedimentos estéticos, como feminilização facial e implante de silicone. Confira link abaixo: