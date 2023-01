Casal postou imagem nas redes sociais e recebeu elogios dos fãs

O casal Bella Campos (26) e MC Cabelinho (26) elevaram a temperatura nas redes sociais ao compartilharem uma foto ousada no domingo, 01!

No Instagram, a atriz, que viveu a personagem Muda no remake da novela Pantanal, e o cantor surgiram agarradinhos em um clique quente. Na foto, Bella aparece de costas, usando um biquíni cavado, deixando à mostra seu bumbum. Abraçada com o amado e com o cachorrinho que ganhou dele de presente no colo, o funkeiro posou com a mão no bumbum da atriz.

“Isso é química de verdade”, disse um fã nos comentários. “Vocês são lindos demais”, elogiou outro. “Que casal lindo”, destacou uma terceira. “Aí é f*** little. Vidas solteiras importam”, brincou outro.

Vale lembrar que Bella Campos e MC Cabelinho se conheceram durante a preparação para a próxima novela das 7 da Globo, Vai na Fé. Em entrevista recente ao portal Gshow, ela falou sobre a relação com o funkeiro após assumirem o namoro e contou que os dois se conheceram na preparação do folhetim. “Sim, estamos namorando! A gente se conheceu na preparação da novela, ‘Vai na Fé’.

Acho que ainda está muito cedo para falar mais sobre isso. A gente contracena juntos, já até gravamos uma cena juntos e foi bem legal. Ele é um artista incrível e está sendo bem legal”, explicou ela, que viverá uma jovem estudante na trama.