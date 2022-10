Bella Campos, a Muda de Pantanal, adota novo look com tranças

Reprodução/Instagram Bella Campos, a Muda de Pantanal, adotou tranças

A atriz Bella Campos, a personagem da Muda, de Pantanal, compartilhou com os seguidores, nas redes sociais, nesta quarta-feira (12), o seu novo look. A artista adotou cabelos trançados e mais longos e recebeu uma chuva de elogios.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“Perfeita”, escreveu o ator Silvério Pereira, também do elenco de Pantanal. “Absurdamente linda”, comentou a atriz Pathy de Jesus. “Impossível Cabelinho não se apaixonar”, comentou outro fã, em referência ao atual namorado da atriz.

Fonte: IG Mulher