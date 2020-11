Bell Marques testa positivo para Covid-19

Reprodução Faa Morena





Após 17 anos na RedeTV! , a apresentadora Faa Morena publicou um longo texto de despedida na tarde desta terça-feira (17). Ela, que ex-mulher de Amilcare Dallevo Jr. , sócio da emissora ao lado de Marcelo de Carvalho, disse que novos desafios e novos projetos a esperam.

“Depois de 17 anos me desligo da RedeTV! e da apresentação do ‘ Ritmo Brasil ‘. Encerro esse ciclo tão importante com o coração cheio de gratidão e amor por essa casa que me acolheu, gratidão por todos os artistas e profissionais que estiveram ao meu lado durante quase duas décadas em que a arte, a cultura e a música se fizeram vivas através das entrevistas, dos musicais, das reportagens, das externas e das grandes histórias, sempre com muita diversão e alegria. Novos desafios e novos projetos me esperam.”, escreveu em seu Instagram.

Segundo informações de Leo Dias, Faa repensou suas condições pessoais e profissionais durante a pandemia e decidiu que quer novos desafios. A decisão, segundo afirmou a apresentadora, foi tomada amigavelmente com o ex-marido.