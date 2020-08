Bell Marques se prepara para cirurgia após sofrer acidente

Reprodução/Instagram Bell Marques está usando cadeira de rodas

Na última quinta-feira (27), Bell Marques se acidentou enquanto jogava tênis. O cantor deve passar por uma cirurgia na próxima semana. Na sexta-feira (28), Bell usou seu Instagram para tranquilizar os fãs após o acidente. “Desanimar não combina comigo!! Daqui a pouquinho já vou estar bom e pulando como nunca nos palcos pra vocês, eu prometo! Hahaha #vumbooora, mas por agora, de muletas”, escreveu.





Ao site Alô Alô Bahia, a assessoria de imprensa do cantor detalhou o estado de saúde dele: “Ele teve o rompimento do Tendão de Aquiles jogando tênis. Vai ficar de repouso, depois volta no médico para fazer uma cirurgia. Terá que reconstruir o tendão. Uma pena. Tivemos que adiar uma live que faríamos no fim do mês, mas ele está bem. É apenas uma região delicada e logo ele estará de volta”.