Beleza Fatal | Onde curtir festas com sexo liberado, como a Casa do Sim

Com a proposta de promover liberdade sexual e tolerância, as sex parties têm se crescido no país

A novela Beleza Fatal, da HBO Max, tem feito sucesso nas redes sociais, com o público vibrando pela vilã carismática, Lola (Camila Pitanga). Até a exibição do capítulo final, nesta sexta-feira (21/3), uma das cenas que mais chocaram a audiência foram as ousadas aparições da Casa do Sim, uma “festinha” para os convidados liberarem todos os seus fetiches, como sadomasoquismo e voyeurismo, entre outros.

Engana-se quem acha que esses espaços só existem na ficção. No Brasil, diversas festas liberais acontecem e possibilitam que o público explore fantasias e fetiches (que devem ser feitos com consentimento, sempre).

Concentradas nas capitais brasileiras, adotam dinâmicas diferentes para garantir conforto, segurança e, em alguns casos, sigilo aos frequentadores. Não tenha dúvidas, as máximas são as mesmas: liberdade, respeito e diversão.

Lust

Desde 2018, a LUST é pioneira em trazer o conceito de festa liberal para a capital. “É uma festa de música eletrônica na qual o sexo não é tratado como um tabu. Consentimento é regra e não necessariamente todos vão estar pelados ou transando”, comentou Igor Albuquerque, um dos fundadores da festa, em entrevista anterior à Pouca Vergonha.

Hot Bar

O Hot Bar fica em Moema, em São Paulo, é uma boa opção para quem gosta de swing ou só quer curtir uma balada com mais liberdade.

Festa Libbe

Já a Festa Libbe, também em São Paulo, costuma ter dois ambientes, um destinado para a pegação e outro para curtir a pista de dança.

Euphoria Club

A balada liberal da capital mineira é conhecida por explorar diversos fetiches. O espaço proíbe a entrada para menores de 18 anos e o uso de celulares no local.

Champagne Club

É uma das mais conhecidas casas liberais no país e fica em Recife. O espaço conta com programação semanal para todos os públicos liberais, principalmente de swing.

Hole

No Rio de Janeiro, a Hole acontece toda quinta-feira em um tradicional bar gay de Copabacabana, o TV Bar. Com o slogan “Let’s fuck like a rabbits”, que em português significa “vamos transar como coelhos”, a festa também conta com shows ao vivo e performances bem quentes.