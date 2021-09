Beleza acessível: novidades por menos de R$ 50 para se cuidar sem gastar muito

Arquivo pessoal Produtos de beleza para se cuidar sem gastar muito





Todos os meses a equipe do iG Delas recebe lançamentos de beleza enviados pelas marcas para nossa avalição. A ideia é escrever resenhas sinceras, sem compromisso de elogiar nada que não tivermos gostado. Como não tá fácil pra ninguém, fizemos uma lista de produtos de beleza acessíveis, com preços máximo de R$ 50. Tem produtos para a rotina de skin care, corpo e cabelos sem estourar o orçamento. Confira.









Hidratante Matte 3 em 1 e Água Micelar Bifásica (Neutrogena)

Os lançamentos recentes da Neutrogena são perfeitos para quem não dispensa maquiagem e quer manter a pele bem cuidada, garantindo cuidados nas etapas pré e pós make.

Divulgação A novidade da Neutrogena produto mantém a pele hidratada, reduz a oleosidade e tem efeito primer





O hidratante matte 3 em 1 custa em média R$ 32 e promete hidratação 24h, redução da oleosidade e efeito primer. O creme tem uma consistência firme, mas que se espalha bem e é rapidamente absorvido pela pele, dando a sensação de rosto hidratado, mas sem nenhuma oleosidade ou brilho extra. Perfeito para quem usa maquiagem diariamente ou quem tem o hábito de aplicar o hidratante facial mais de uma vez no dia quando o tempo está seco.

Outro ponto positivo é que o potinho de 100 g deve durar bastante, já que uma pequena quantidade é suficiente para cobrir todo a pele do rosto e pescoço. Para quem tem dúvidas sobre a quantidade ideal de produtos de skin care, o iG Delas preparou um guia com profissionais explicando direitinho o quanto usar em cada parte do corpo e rosto .

Divulgação A água micelar Hydro Boost contém ácido hialurônico e remove a maquiagem sem necessidade de enxágue





A água micelar Hydro Boost contém ácido hialurônico e remove a maquiagem sem necessidade de enxágue e deixa o rosto bem macio e hidratado. Ela é dermatologicamente testada, por isso pode ser usada na área dos olhos sem medo. Eu tenho os olhos bem sensíveis que ardem mesmo com produtos próprios para a área e não senti nada, então recomendo.

O frasco de 200 ml Custa em média R$ 40 e pode ser usado com ou sem algodão (caso sua pele esteja sem maquiagem). Pessoalmente, eu gosto mais de usar desta forma, após a limpeza com sabonete pela manhã. Coloco algumas gotas nas mãos e vou distribuindo encostando as palmas suavemente sobre a pele do rosto. Depois disso é só passar um protetor solar e a pele está pronta pra começar o dia.

Esmaltes Xô Carentena (Dailus)

Divulgação Feito sob para fãs dos vermelhos, o kit Xô Carentena da Dailus vem em 6 opções de cores









Você viu?

























Sou apaixonada por esmaltes vermelhos, dos mais vibrantes aos mais fechados. Acho que é uma cor que combina com qualquer tom de pele e estilo, do elegante ao descolado. A coleção Xô, Carentena! da Dailus é feita sob medida para agradar às fãs do vermelho: são 5 tons cremosos – que vão do vermelho bem aberto ao mais fechado, quase marrom – e um com glitter, que pode ser usado sozinho ou com qualquer outro tom da coleção.

O kit completo com 6 cores custa R$ 45, mas eles podem ser adquiridos a R$ 7 os cremosos e R$ 10 o com brilhos (Meu Esquema Preferido). A cobertura é boa (duas mãos são o suficiente) e a cor se mantém viva e brilhante por vários dias sem descascar ou ficar opaca – a menos que você manuseie muitos produtos de limpeza ou lave louças todos os dias (nada que uma luvinha não resolva).

Batom Renew Sérum de Tratamento Labial (Avon)

Arquivo pessoal O produto promete hidratar e rejuvenescer os lábios sem deixa-los pegajosos





















Pra quem busca economia, a pedida é investir em produtos com mais de uma função como este da linha Renew, da Avon. Além de manter os lábios hidratados, ele também atua na prevenção do envelhecimento deles. O batom não tem cor, gosto ou cheiro, mas o melhor de tudo é que ele tem uma consistência de balm, mais sequinha que os protetores labiais. Dá pra usar pra usar antes de dormir sem medo que fique grudando na fronha ou nos fios de cabelo.

A fórmula contém três ativos hidratantes poderosos: glicerina, alfa-hidroxiácido e lanolina. Juntos eles garantem uma boca livre de descamações e rachaduras, que são comuns nessa época entre estações. Contém FPS 15 e rende bastante. Preço: R$ 39,90.

Sabonete Líquido em Gel e desodorante creme Tododia Ameixa e Flor de Baunilha (Natura)

Entre o fim do inverno e início da primavera a umidade do ar costuma diminuir e nossa pele tende a ficar mais seca. Além de manter a hidratação de dentro pra fora, é importante minimizar as agressões, como banhos muito quentes e optar por sabonetes mais leves, como esse da linha Tododia, da Natura.

Divulgação Sua fórmula gentil limpa delicadamente mantendo a hidratação natural da sua pele





O frasco de 300 ml custa R$ 32,20 e rende muito, graças à sua consistência em gel, que não escorre e faz uma espuma bem cremosa e abundante. Super leve, limpa sem ressecar e tem um cheirinho muito gostoso e suave. Também vale a pena experiementar o Desodorante Antitranspirante em creme (R$ 21,90) da mesma linda. Ele oferece 48 horas de proteção (que eu não pude comprovar porque não fiquei dois dias sem tomar banho), vai muito bem com peles sensíveis e não mancha roupas claras ou escuras.

Escovas de cabelo oval e vazada (Belliz)

Além de ajudar a desembaraçar as madeixas, a escovação também ajuda na circulação sanguínea do couro cabeludo, fundamental para saúde capilar. Aqui no iG Delas já falamos sobre os melhores modelos de escovas para ter em sua penteadeira.

Arquivo pessoal O modelo vazado é ideal para cabelos molhados; já o modelo oval para a estimular o couro cabeludo





Gosto de ter sempre dois tipos: a vazada de cerdas bem espaçadas e uma com almofada e cerdas com bolinhas nas pontas (geralmente encontrada nos modelos oval ou raquete). A primeira para usar com os fios molhados e a segunda para a estimular o couro cabeludo. Como meus cabelos estão curtos e eu tenho uma cabecinha muito pequena, o modelo oval foi a minha escolha. As da marca Belliz custam em média R$ 40.

Ambas cumprem o que se espera de boas escovas: são fáceis de manusear e confortáveis de usar. Ou seja: o cabo não escorrega da mão mesmo se ela estiver cheia de creme, as bolinhas da ponta das cerdas não soltam, não arranham a cabeça. Só alegria.