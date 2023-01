Bela Gil recusa convite para secretaria, mas diz colaborar com governo

Reprodução Embora tenha recusado convite, Bela Gil garantiu que vai colaborar com o governo no combate à fome

A chefe de cozinha Bela Gil negou neste sábado (7) o convite para assumir uma secretaria no Ministério de Desenvolvimento Agrário. Ela foi convidada pelo ministro Paulo Teixeira para assumir a secretaria especial de alimentação saudável.

Bela justificou motivos pessoais e profissionais para a recusa do convite. Ela ainda se comprometeu a colaborar com o governo Lula para o setor.

Bela Gil participou ativamente do gabinete de transição após a eleição do petista. Ela foi nomeada para o grupo de combate à fome e suas sugestões chamaram a atenção dos políticos e outros especialistas que estiveram no Centro Cultural Banco do Brasil.

Teixeira, em nota, agradeceu a chefe pela colaboração e disse que ela terá participação fundamental no combate à fome no país.

“[O governo] vai contar com a ajuda dela na importante missão de combater a fome e melhorar a qualidade da alimentação do povo brasileiro, um dos pontos centrais do programa de governo do presidente Lula”, afirmou.

Em sua posse como ministro, o petista prometeu dar prioridade à redução da fome e criticou as políticas públicas implementadas pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) para os pequenos agricultores.

Na sexta-feira (6), o deputado Edegar Pretto, ex-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, foi nomeado para a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O nome de Pretto deve passar por análise do conselho de administração da estatal até o fim deste mês.

Fonte: IG Política