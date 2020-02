Bela e plena! 5 tipos de body para brincar o Carnaval

Foxy Menagerie, de 42 anos, chama atenção nas ruas do Michigan, Estados Unidos, pelo tamanho de seus seios. Ela, que começou a fazer plásticas há seis anos, atualmente exibe implantes de 6,640 ml. Ainda assim, ela não tem a intenção de parar tão cedo e quer chegar aos 7 mil ml de silicone.

Leia também: “O silicone vai rasgar a pele e cair”, diz mulher após erro em cirurgia plástica

arrow-options Reprodução/Twitter/@FoxyMenagerie Foxy Menagerie costuma fazer cirurgias plásticas há seis anos e tem como objetivo colocar 7 mil ml de silicone nos seios

Ao Metro UK , Foxy conta que decidiu fazer a primeira cirurgia depois de se divorciar do marido e, desde então, não parou mais. “Meu objetivo é ter um corpo em formato de ampulheta com plásticas . Até certo ponto, admito que sou um pouco obcecada por cirurgia, mas só porque eu gosto do resultado. Me sinto fantástica quando faço plástica, fico muito feliz em ver a nova pessoa que estou me tornando”, diz.

Ela trabalhava como modelo na juventude e deixou a carreira por causa do marido, mas agora voltou a modelar. “As cirurgias afetam minha confiança, porque é o visual que eu procuro. Demorou muito para me levar a esse ponto.”

Mesmo em busca do “corpo perfeito”, Foxy reconhece que as plásticas trazem consequências para o bem-estar. “A pior coisa de ter seios tão grandes são algumas das pequenas coisas que eu descobri que de repente não posso fazer. Cozinhar de frente para o fogão não é uma boa ideia, também não posso me curvar e, quando desço as escadas, eu caio muito”, relata.

Leia também: “Quase destruí meu rosto”, diz jovem que gastou R$2,2 milhões em plásticas

Apesar disso, a itenção não é abrir mão das plásticas . “Tenho muito mais cirurgias planejadas para este ano. Não tenho certeza se algum dia ficarei feliz com minha aparência e, no momento, não tenho uma meta definida sobre exatamente qual o tamanho vou chegar com os meus seios – mas definitivamente quero atingir 7 mil ml em breve”, finaliza.