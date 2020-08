Beirute tem bombas de gás e focos de incêndio em novos protestos; veja vídeos

Reprodução/Twitter Manifestantes atearam fogo em prédio

A cidade de Beirute , no Líbano , voltou a ter mais um dia de protestos nesta domingo (9) em decorrência de explosão na zona portuária da capital libanesa que deixou quase duzentos mortos e centenas de feridos. Manifestantes entraram novamente em confronto com a polícia, que revidou com disparo de bombas de gás lacrimogêneo.

Durante as manifestações, foram registrados focos de incêndio na cidade e os participantes arremessaram pedras contra o prédio do Parlamento do Líbano. Alguns dele, inclusive, pegavam as bombas disparadas pela polícia com as mãos e jogavam de volta em direção às tropas.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta protestolar tekrardan başladı. Lübnanlıların yeniden bakanlık binasına girmeye çalıştıkları kameralara yansıdı. #Lübnan #Beirut pic.twitter.com/Gddee3YNo0 — Ortadoğu Haber – Son Dakika (@HaberOrtadogu) August 9, 2020

Devido à escalada de tensão nas ruas, dois ministros do governo libanês renunciaram ao cargo hoje. Eles deixaram suas cargos fazendo criticas ao primeiro-ministro.

An itibariyle Parlamento binasının önünde yaşananlar. Protestocular bugün de kapıları yıkıp içeriye girmeye çalışıyor. #Lübnan #Beirut pic.twitter.com/84m9O4Wea4 — ?Global Gündem? (@glbfinanshaber) August 9, 2020

Segundo a agência de notícias Al-Jazeera, pelo menos 728 pessoas ficaram feridas nos confrontos com as autoridades, sem informar se o número se refere aos atos apenas deste domingo ou inclui os realizados de ontem. Um policial também foi morto.

More video from the #protests in #Beirut . Some protesters attempt to throw a flaming object over the security fence and forces behind the fence fire tear gas in response. A fire can also be seen burning on the ground. #beirutprotests #Lebanon pic.twitter.com/muQidjCnQK — The Up2Dater (@UptoDateNewz) August 9, 2020

No sábado, uma mobilização foi marcada por ataques a ministérios. Eles foram realizados por manifestantes irritados com a classe política, que é acusada de negligência após as explosões em Beirute.

O primeiro-ministro Hassan Diab anunciou em discurso televisionado neste sábado que vai propor antecipar as eleições no país para aliviar a crise que se instaurou.

Hassan Diab afirmou que está disposto a permanecer no cargo de primeiro-ministro até que o parlamento libanês possa organizar novas eleições no país. “Convido as partes a chegarem a um acordo sobre o próximo passo. Proporei na segunda-feira no governo a convocação de eleições antecipadas. Estamos em estado de emergência quanto ao destino e ao futuro do país”, afirmou Diab.