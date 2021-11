Beijo na boca | 4 dicas para deixar o momento mais quente

Géis especiais e técnicas de ritmo e movimento vão mudar a sua maneira de beijar, pode apostar!

O beijo na boca é a primeira ligação íntima que duas pessoas podem ter após se conhecerem. Durante o relacionamento, beijar também é uma forma de começar a sessão de preliminares, de demonstrar paixão e até serve como termômetro para medir a cumplicidade e o vínculo de um casal.

É possível tornar esse momento ainda mais quente com algumas técnicas e dicas que, pode apostar, vão surpreender positivamente o par e atiçar ainda mais o desejo entre vocês. Duvida? Pois espia só as possibilidades sugeridas pela sexóloga Gabriela Daltro, da plataforma Sexo sem Dúvida, e depois conte em nossas redes sociais o que achou.

Explore o poder dos sabores

Não esqueça que o beijo é o termômetro que dá sinais de quando o próximo passo virá. Compartilhar algo dentro da boca, como alguma bebida alcóolica ou bala de sabor refrescante, torna o momento mais íntimo e gostoso. Outra dica é investir em produtos sensuais à venda em sex shops, como géis com sabor, balas que “explodem” na boca e deixam o beijo eletrizante ou géis tipo hot/ice, que alternam as temperaturas fria e quente, proporcionando um fator surpresa muito bem-vindo.

Mantenha o ritmo certo

Qual é o seu jeito de pegar e conduzir a outra pessoa nessa hora? Repare como você se comporta, pois o toque é uma dica preciosa na hora de beijar. É fundamental se jogar de cabeça na situação e prestar atenção nas carícias para acelerar ou reduzir o ritmo do beijo, de acordo com as circunstâncias. Vale saber: ir com calma nessa hora tende a deixar o beijo na boca mais erótico e envolvente.

Aposte no joguinho de “vaivém”

Quer deixar o outro com mais vontade ainda de te beijar? Basta fingir que vai beijar e se afastar um pouco e depois se aproximar: esse vaivém desperta um desejo enorme na pessoa que está te observando e, com certeza, em seguida começam práticas mais ousadas na região da boca.

Dê mordidas leves

Mordidinhas sutis nos lábios do par também são uma forma de tornar o beijo na boca ainda mais apimentado antes mesmo de partir para a exploração com a língua. Os lábios são regiões cheias de terminações nervosas e, portanto, muito sensíveis. Só tome cuidado para não exagerar na dose e machucar a outra pessoa!