Beijar diminui sintomas de alergia e emagrece; veja 5 benefícios

Um filhote de bezerro vem chamando a atenção de internautas por ter nascido com uma condição extremamente fora do comum. O bezerro nasceu com duas cabeças, quatro olhos, duas bocas e duas orelhas.

Segundo o tabloide britânico Mirror, o filhote vive em uma fazenda da vila de Paarasalai, no sul da Índia e apesar do proprietário do bicho, identificado como Bhaskar, ter se surpreendido com a anomalia, o animal rapidamente se tornou uma atração turística do local.

Diversos moradores de aldeias vizinhas vão visitá-lo diariamente. Com duas línguas, o filhote não consegue beber leite sozinho. Por isso, o fazendeiro usa uma mamadeira para alimentá-lo. A condição incomum é conhecida como bicefalia.

Atualmente, tanto a mãe quanto o bezerro estão saudáveis, no entanto, o futuro do animal de duas cabeças ainda é incerto. Animais com esse tipo de anomalia costumam viver poucas semanas.

(*R7)