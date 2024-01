Bebeu demais no Réveillon? Entenda como isso pode atrapalhar no sexo

A ressaca é um estado comum entre as pessoas no primeiro dia do ano. Se é o seu caso, entenda como isso atrapalha no sexo

Se existe algo em comum entre a maioria das pessoas no primeiro dia do ano, pode-se dizer que esse algo é a ressaca. Com as comemorações para um novo ano, a bebedeira costuma ser normal, mas resta a dúvida: como fica o sexo?

O consumo de álcool pode trazer grandes malefícios para o sexo. Tanto para homens quanto para mulheres, grandes quantidades de álcool no organismo pode diminuir a capacidade de ereção e excitação.

“A bebida alcoólica atua em partes do cérebro que estão associadas à excitação e ao prazer, sem contar que o álcool é um inibidor do sistema nervoso”, elucida o nutricionista Daniel Novais, em entrevista anterior.

Se inibir a excitação não for motivo suficiente para cancelar os drinques pré-sexo, é bom lembrar que o álcool, na maioria dos casos, solta o intestino devido à aceleração que provoca no trato intestinal, podendo até causar diarreias.Contudo, uma bebidinha de leve, se ingerida sem exageros e com responsabilidade, não faz mal a ninguém e pode, inclusive, ajudar a desinibir na hora H.“O álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central, o que significa que ele diminui ações de determinados mecanismos do nosso cérebro. Em baixos níveis, ele rebaixa alguns dos nossos sistemas de autorregulação social, o que nos deixa mais sociáveis e desinibidos”, pontua o terapeuta sexual André Almeida.