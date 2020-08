Bebedeira quase acaba em morte no interior de Conceição da Barra

Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros na noite deste domingo (2) por motivos ainda desconhecidos da Polícia. Ele foi baleado na rua África, no Bairro Antônio Lopes, próximo ao centro da cidade. Um homem de 49 anos foi atingido na cabeça possivelmente por bala perdida, quando se encontrava na porta de casa no momento do assassinato.

Ele foi socorrido para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade e posteriormente removido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

De acordo com informações obtidas no local por uma guarnição da Polícia Militar o jovem de iniciais R.S.S morreu no local, mas a perícia da Polícia Civil não revelou os pontos do corpo que foram atingidos.

O assassinato e tentativa ocorreram por volta das 20 horas e os policiais da Companhia de Conceição da Barra depois de registrarem os fatos, realizaram diligências, mas não conseguiram descobrir a motivação e nem quem fez os disparos que matou o jovem e feriu na cabeça o homem.