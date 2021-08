Bebê vestida de Rebeca Andrade viraliza e web reage: “Coisa mais linda”

Reprodução A pequena Mariana se vestiu como Rebeca Andrade para comemorar um mêsversário





A ginasta Rebeca Andrade foi um dos maiores destaques das Olimpíadas de Tóquio e conquistou duas medalhas para o Brasil: a de prata no individual geral e a de ouro no salto feminino . No Twitter, a comentarista esportiva Ana Thaís compartilhou fotos fofas de sua afilhada vestida como Rebeca e a web foi a loucura.





A comentarista postou as fotos e explicou que a caracterização foi para comemorar um mesversário. “Senhoras e senhores, essa é minha afilhada, Mariana, completamente Rebequizada no mesversário. Jaqueline, a mãe, fez até a mancha na perninha da Rebeca”, escreveu a comentarista.

Senhoras e senhores, essa é minha afilhada Mariana. Completamente Rebequizada no mesversario Jaqueline, a mãe, fez até a mancha na perninha da Rebeca 🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/3BS9YUf5Wg — Ana Thaís (@anathaismatos) August 7, 2021





Além das fotos de Mariana, ela postou uma foto de Rebeca com o uniforme replicado para a bebê. A caracterização fiel surpreendeu os internautas e foi muito elogiada pelos internautas. Mas o que mais foi comentado mesmo foi o “nível de fofura” da imagem. Até famosos, como Marcelo Adnet e Gabriela Nolasco, se renderam aos encantos da pequena.

Não tenho infraestrutura pra isso 🥰 — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) August 7, 2021





Não tenho maturidade pra isso não. Deixa dar um aperto nessa fofura? Por favor, nunca pedi nadinha 😍🥺 — Ala_Roberta Machado (@AlakellyM) August 7, 2021





Deus do Céu! Isso é um pecado… Quem ver essa criança amassa ela de tão fofa… 🤣🤣🤣🤣… Lindeza! — Fabio Soares (@fabio_a3) August 7, 2021





MEU DEUS QUE COISA MAIS LINDAAAA!!!! 😍😍😍😍😍😍 — Gabriela Nolasco (@gabinolasco) August 7, 2021