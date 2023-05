Bebê tem cabeça arrancada durante o parto em hospital

Neste domingo, a família de um bebê que morreu durante o parto no Hospital das Clínicas, na região na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, denunciou o caso. De acordo com o relatório da Polícia Militar divulgado pelo G1, a grávida de 34 anos foi internada em 24 de abril com 28 semanas de gestação, e devido à tensão arterial alta, a equipe médica decidiu induzir o parto prematuro.

No dia 1º de maio, a mulher entrou em trabalho de parto e tudo parecia correr bem, mas a obstetra realizou vários procedimentos, incluindo a manobra de Kristeller, e em determinado momento perceberam que a médica havia “arrancado a cabeça da criança”.

A assistente social da unidade hospitalar informou a família que o hospital arcará com todos os custos do funeral do bebê.

Segundo o relatório policial, os pais foram obrigados a assinar um documento que afirmava que a autópsia já havia sido realizada no hospital e que o corpo da criança já havia sido examinado e não seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O corpo deve ser entregue à família nesta segunda-feira para o funeral, de acordo com o portal R7.

O caso ocorreu na última segunda-feira (1º), mas só foi denunciado pelos familiares da criança neste domingo (7).