Bebê recém-nascido ainda com o cordão umbilical é encontrado em lixeira

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado enrolado em um cobertor dentro de uma lixeira, nesta quarta-feira (8), no bairo da Tijuca, zona norte do Rio. A crianças foi encontrada na rua da cascata, um dos acessos ao morro da formiga. O bebê ainda estava com o cordão umbilical.





PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região foram acionados e isolaram a área. Não há informações sobre o paradeiro da mãe da criança, a Polícia Civil realiza investigações e perícia no local.