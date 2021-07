Bebê nasce com três cabeças e é apelidado de “encarnação de Deus”

Caso aconteceu na Índia. A mãe do recém-nascido, Ragini, teve uma gestação saudável e os dois já receberam alta do hospital

Um bebê nasceu com três cabeças, na última segunda-feira (12/7), no município de Uttar Pradesh, na Índia. Ele foi apelidado de “encarnação de Deus”. A informação é do site Daily Star.